Betrunkener versteckt sich nach Unfall im Wald

Jedoch wurde die Polizei im Inneren des Autos fündig. „Der Zulassungsschein wurde gefunden. Dadurch konnten wir die Identität des Zulassungsbesitzers eruieren.“ Nach Kontaktversuchen meldete sich der Lenker, ein 20-jähriger Lienzer, telefonisch bei der Polizei. „Zuerst machte er widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthaltsort, gab jedoch schließlich zu, sich gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Beifahrer aus dem Bezirk Spittal im angrenzenden Wald versteckt zu haben.“ Auch die Kennzeichen habe er versteckt.

Wie sich herausstellte, war der junge Lenker „aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn von der Straße abgekommen“. Ein Alkotest wurde durchgeführt, und der verlief positiv. Der Lienzer ist seinen Schein los! Er wird mehrfach angezeigt. Verletzt wurde niemand.