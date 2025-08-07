Vorteilswelt
Irre Alko-Fahrten

Betrunkener versteckt sich nach Unfall im Wald

Kärnten
07.08.2025 06:52
(Bild: P. Huber)

Unfassbare Szenen in Kärnten! Ein Alko-Lenker versteckte sich nach einem wilden Unfall im Wald. Ein weiterer betrunkener Fahrer fuhr trotz mehrerer Unfälle und eines verlorenen Reifens weiter. Die Folge: Ein unbeteiligter 21-jähriger Lenker kommt zum Handkuss und baut einen Unfall. 

„Ein Auto befindet sich am Dach liegend neben der Mörtschacher Straße“, schilderte eine Anruferin der Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr. Die Polizei machte sich daraufhin auf den Weg und konnte das stark beschädigte Fahrzeug vorfinden. „Am Fahrzeug befanden sich keine Kennzeichen mehr, auch in der näheren Umgebung konnten weder Kennzeichen noch der Fahrzeuglenker angetroffen werden“, gibt die Polizei bekannt. 

Jedoch wurde die Polizei im Inneren des Autos fündig. „Der Zulassungsschein wurde gefunden. Dadurch konnten wir die Identität des Zulassungsbesitzers eruieren.“ Nach Kontaktversuchen meldete sich der Lenker, ein 20-jähriger Lienzer, telefonisch bei der Polizei. „Zuerst machte er widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthaltsort, gab jedoch schließlich zu, sich gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Beifahrer aus dem Bezirk Spittal im angrenzenden Wald versteckt zu haben.“ Auch die Kennzeichen habe er versteckt.

Wie sich herausstellte, war der junge Lenker „aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn von der Straße abgekommen“. Ein Alkotest wurde durchgeführt, und der verlief positiv. Der Lienzer ist seinen Schein los! Er wird mehrfach angezeigt. Verletzt wurde niemand. 

Alko-Fahrt mit mehreren Unfällen
Dem nicht genug, ereignete sich zur selben Zeit ein weiterer Alko-Unfall. Ein 39-jähriger Mann aus Klagenfurt-Land war mit einem LKW auf der Kärntner Straße (B 83) aus Richtung Pörtschach am Wörthersee kommend durch das Ortsgebiet von Krumpendorf in Richtung Klagenfurt unterwegs. 

In Krumpendorf prallte er mit seinem LKW gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Etwa 50 Meter weiter, im Bereich des Kreisverkehrs bei der Abfahrt zur A2, kollidierte er dann mit zwei Straßenleitpflöcken. Am Fahrzeug entstanden sichtbare Schäden auf der linken Seite.

Während Fahrt Reifen verloren
Ohne anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Klagenfurt fort. Und da passierte schon der nächste Unfall. „Auf Höhe der Kreuzung mit der Halleggerstraße verlor er einen beschädigten linken Vorderreifen. Er blieb aber wieder nicht stehen und setzte seine Fahrt fort“, so die Polizei. 

Ein nachkommender Lenker meldete die irre Fahrt der Polizei und der Lkw-Lenker konnte von einer Polizeistreife im Stadtteil Viktring/Klagenfurt schließlich gestoppt werden. Auch hier verlief der Alkotest positiv! 

Verlorener Reifen verursacht weiteren Unfall
Leider passierte durch das fahrlässige Verhalten des 39-Jährigen ein weiterer Unfall, in dem ein 21-Jähriger verwickelt wurde. Der Klagenfurter Lenker war mit seinem Auto auf derselben Strecke unterwegs und prallte gegen den auf der Fahrbahn liegenden Reifen, der sich zuvor vom Laster gelöst hatte. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

