Kulturzentrum zweimal von Einbrechern heimgesucht

Fluch und Segen liegen eng beieinander. „Natürlich sind offene Grenzen für uns praktisch - aber leider auch für viele Kriminelle“, fasst es eine Anrainerin resignierend zusammen. Denn die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei den Tätern um Kriminelle aus Osteuropa handelt. Die vorerst Unbekannten schlugen zunächst eine Scheibe neben dem Eingang des Kulturzentrums ein und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie blitzschnell alle Räume, rafften Teile einer Tonanlage sowie zahlreiche Elektrogeräte an sich und suchten dann das Weite. Auf ihrer Flucht brachen die Kriminellen auch noch einen Abstellraum auf und stahlen drei Fahrräder. „Bei den Bikes handelt es sich um Fundgegenstände der Gemeinde“, so ein Polizeisprecher.