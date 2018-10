Unter Drogen mit Polizei Katz und Maus gespielt

Autos auch am Pannenstreifen überholt

Dann spielten sich auf der Autobahn dramatische Szenen ab: Auf seiner Flucht überholte der Lenker mehrere Fahrzeuge sowohl am rechten als auch am linken Fahrstreifen sowie am Pannenstreifen der Autobahn, ehe er bei Mötz unter Missachtung bestehender Verkehrszeichen von der Autobahn abfuhr und auf der B 171 weiter in Richtung Telfs flüchtete. Auch dabei riskierte der 26-Jährige alles, überholte trotz Gegenverkehrs und ungenügender Sicht mehrere Pkw und brachte somit andere Lenker in Gefahr.