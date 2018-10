E-Scooter: Dritter Anbieter kommt nach Wien

In Wien steht ein weiterer Anbieter von elektrischen Leih-Tretrollern in den Startlöchern. Das in Deutschland gegründete Unternehmen „TIER“ wird mit 250 E-Scootern an den Start gehen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Erste Fahrten sollen bereits am Samstag möglich sein. Die Roller werden vor allem im inneren Stadtgebiet verteilt.