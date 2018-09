Auch „Bird“ kommt mit E-Scooter-Sharing nach Wien

In Wien kann damit ab sofort zwischen 7 und 21 Uhr ein Bird-E-Roller via Smartphone-App angemietet werden. In der Nacht werden die in Grau gehaltenen Gefährte - so wie jene der Konkurrenz - eingesammelt und aufgeladen. Bird ist bereits in Paris und Brüssel aktiv. Wien folgt als dritte Metropole: „Wien ist Vorreiter bei E-Mobility und der Sharing Economy. Im Rahmen der Smart City Initiative tut sich hier grade wirklich viel, weshalb die Entscheidung für Wien eine sehr logische war“, erklärt Christian Geßner, der General Manager für Bird in Wien.