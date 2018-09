Die besten E-Roller für jedes Budget

Er zählt zu den meistverkauftesten E-Roller Großbritanniens. Das liegt vor allem an seinem innovativen Radnabenmotor, der eine effiziente und wartungsfreie Fahrt ermöglicht. Mit bis zu 16 Kilo Meter pro Stunde und einem Dauerbetrieb von bis zu 80 Minuten läuft der Scooter doppelt so lange wie Konkurrenzprodukte. Die Geschwindigkeit wird gut kontrollierbar per Knopf geregelt, die Vorderradbremse per Hand bedient.