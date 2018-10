Die Strafen bei Lohndumping müssen härter werden

Bei der Vorstandstagung der Bundes-Arbeiterkammer in Stegersbach übten nun sowohl AK-Präsidentin Renate Anderl als auch ihr burgenländischer Amtsgenosse Gerhard Michalitsch heftige Kritik an den zahnlosen Strafen und an den Sozialversicherungs-Plänen der Bundesregierung. Ausländische Firmen kommen oft ungeschoren davon. Während die österreichischen Unternehmen, die bei Lohndumping erwischt werden, die Strafen bezahlen müssen, sind die Strafen bei ausländischen Unternehmen oft nicht einbringbar. So lassen die Zahlen aus dem Bezirk Neusiedl alle Alarmglocken schrillen. 2017 konnten nur 18 von 94 Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen werden.