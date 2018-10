Rowdy drängt Frau von der Straße ab und rast davon

„Hätte ich meine Kinder im Auto gehabt, wären sie tot. Ich selbst habe noch Glück im Unglück gehabt“, meint Bianka G. im Gespräch mit der „Krone“. Die zweifache Mutter befand sich mit ihrem Ford auf dem Weg in die Arbeit, als sich der Unfall ereignete. „Ich sah in den Rückspiegel und da raste ein schwarzer BMW wie irre heran. Trotz Gegenverkehr setzte der Lenker zum Überholmanöver an und drängte mich von der Straße ab. Dann ging alles blitzschnell. Ich überschlug mich mehrfach“, schildert die junge Burgenländerin die dramatischen Sekunden. Doch anstatt stehen zu bleiben und zu helfen, beging der Rowdy Fahrerflucht!