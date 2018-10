Lienzer Polizei schnappte Betrüger aus Holland

Aufgrund weiterer Erhebungen konnte der Mann schließlich eindeutig als ein 28-jähriger Niederländer identifiziert werden. In Zusammenarbeit mit dem SPK Graz konnten dem 28-Jährigen bis dato zwei Fahrzeugdiebstähle in Graz (am 10. und 15.9.2018), drei Tankbetrügereien (19.9.2018 in Salzburg; 23.9.2018 in St. Veit/Pongau sowie am 1.10.2018 in Lienz - aktueller Fall) nachgewiesen werden. Weiters gehen ein Einbruchsdiebstahl in Graz am 28. Juni 2018 und eine Urkundenunterdrückung in Wolfsberg vom 23. August 2018 auf das Konto des 28-Jährigen. Der Niederländer zeigte sich in weiterer Folge zu den Vorwürfen geständig. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der Mann über Anordnung der aktführenden Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Antrag auf Untersuchungshaft wurde gestellt.