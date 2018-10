Villach: Handyvideo überführt Haschisch-Züchterin

Bei der Befragung nach dem Unfall, der sich schon am 18. September im Bezirk Feldkirchen ereignet hatte, fiel Polizisten das ungewöhnliche Verhalten einer der beteiligten Frauen auf. Es stellte sich heraus, dass sie „etwas genommen“ hatte. Schließlich kam heraus, dass sie am Vortrag bei einem Bekannten in Villach Gläser mit Cannabiskraut gesehen hatte. Sie übergab den Beamten auch ihr Handy, mit dem sie den Vorrat gefilmt hatte.