Staatsverweigerer-Razzia: Kärntner (59) droht Haft

Laut Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Christian Kroschel, war der 59-Jährige beim „International Common Law Court of Justice Vienna“ führend tätig gewesen: „Er hat Kontakte geknüpft und neue Mitglieder angeworben.“ Der Mann war am Dienstag in seinem Wohnort Schiefling festgenommen worden. Es handelt sich um einen Österreicher.