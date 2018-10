Neues Gütesiegel erleichtert Restaurantwahl

Ihre Tochter ist kein Einzelfall! In den letzten Wochen meldeten sich zahlreiche Jugendliche, die von diesem gruseligen „Geister-Account“ belästigt und bedroht wurden. Wer wirklich hinter Momo steckt, konnte bisher aber noch nicht herausgefunden werden. Die Spuren verlieren sich in Japan, Mexiko und Spanien. Das einschüchternde Profilbild von Momo zeigt jedenfalls keinen Geist, sondern „nur“ das Bild eines japanischen Kunstwerks. Sprechen Sie ehrlich mit Ihrer Tochter darüber, dass es leider Menschen gibt, denen es Spaß macht, andere mit solchen Nachrichten zu quälen. Viele Jugendliche leiten die Drohnachrichten aus Panik oder Nervenkitzel an Freunde weiter - und damit natürlich auch die Angst. Erklären Sie Ihrem Nachwuchs nachdrücklich, dass es keine Geister gibt und machen Sie ihm Mut, die Kette zu durchbrechen und die WhatsApp-Nachricht nicht weiterzuschicken. Meldungen von Momo blockiert man am besten sofort und markiert sie als Spam. Links sollten niemals angeklickt werden.