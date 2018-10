Prozess um Behinderung: Seit 15 Jahren kein Urteil

KAGes prüft Ergänzungs-Gutachten, Vater will weiterkämpfen

Die KAGes teilte der Ombudsfrau dazu mit, dass es in diesem Fall schon zahlreiche Gutachten gebe und man das Ergänzungs-Gutachten prüfen werde. Im Bedarfsfall werde man „das Ausmaß der Mitverantwortung am tragischen Schicksal von Frau Zach bewerten und dies als Basis weiterer Gespräche mit ihrer Rechtsvertretung heranziehen“. Man gehe aber davon aus, dass es nachvollziehbar sei, dass diese Überprüfung einen gewissen Zeitaufwand mit sich bringe.