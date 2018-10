US-Studie: Katzen helfen nur bedingt gegen Ratten

Innerhalb von 79 Tagen, an denen Katzen vor Ort waren, töteten die Jäger jedoch nur zwei Ratten, wie die Wissenschaftler der Fordham University im Fachblatt „Frontiers in Ecology and Evolution“ berichten. Dabei seien pro Tag bis zu drei Katzen in unmittelbarer Nähe der 120 bis 150 Nager gewesen, berichten die Forscher.