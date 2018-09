Bekenntnisse zur Pressefreiheit bei Medientagen

CNN-Chef Jeff Zucker bekräftigte bei den 25. Österreichischen Medientage, die am Gelände des Erste Campus in Wien stattfinden, dass er den Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen Medien weiter standhalten will. In einer Zeit, in der Facts nicht immer und bei allen im Vordergrund stehen, sei es umso wichtiger, sich auf die Wahrheitsfindung zu fokussieren, betonte er am Mittwoch bei den Österreichischen Medientagen in Wien. Zucker ist außerdem froh, nicht wie der ORF öffentlich finanziert zu sein.