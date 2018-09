„Einschränken der Pressefreiheit nicht akzeptabel“

„So wiegelt man ein Volk auf“

Harsch fielen erwartungsgemäß die Reaktionen der Oppositionsparteien aus: „Kickl hat wohl Probleme mit der Pressefreiheit“, sagte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Liste Pilz, Alma Zadic, ortete „eine neue Qualität in Sachen Orbanisierung des Innenministeriums“. „Kritische Medien werden in ihrer Information eingeschränkt, Propaganda raufgefahren und die Bevölkerung besonders über Sexualdelikte von Ausländern informiert. So geht Demagogie, so wiegelt man ein Volk auf. Das ist demokratiegefährdend. Kickl ist ein echtes Risiko geworden“, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Die „Empfehlungen“ des Innenministeriums für die Medienarbeit der Polizeidienststellen seien nichts anderes als ein „Maulkorberlass für unabhängige Medien“, stellte SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda fest. „Politisch verantwortlich dafür ist Innenminister Kickl.“