Laufhausraub: Die Fahndung läuft auch in Rumänien!

Nach dem brutalen Überfall und Raub in einem Laufhaus in Klagenfurt im August hat die Polizei wie berichtet Fahndungsfotos der Täter veröffentlicht. In Kärnten gab es bisher nur spärliche Hinweise. Daher setzen die Ermittler auf Tipps aus Rumänien. Das Opfer, eine 29-Jährige Prostituierte stammt von dort. Und höchstwahrscheinlich auch die Täter.