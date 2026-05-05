89-Jährige versehentlich vor Straßenbahn gestoßen

Brisanter Unfall an einer Straßenbahn-Haltestelle in Graz: Dienstagvormittag stieß eine Frau (51) beim Fotografieren versehentlich gegen eine 89-jährige Frau. Die Pensionistin stürzte, als gerade eine Tram in die Haltestelle einfuhr und erlitt schwere Verletzungen am Bein.
Am Dienstagvormittag wollte eine 51-jährige Frau im Bereich der Straßenbahn-Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper ein Foto machen. Dabei stieß sie laut Polizei mit ihrem Rucksack versehentlich gegen eine 89-jährige Passantin.
Die betagte Frau stürzte dabei zu Boden und wurde von einer einfahrenden Straßenbahn schwer am rechten Unterschenkel verletzt. Wie die Polizei betont, handelte die 51-Jährige nicht vorsätzlich und leistete der verletzten Pensionistin sofort Erste Hilfe.
Die 89-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen. Zeugen wurden bereits einvernommen, die Ermittlungen laufen.
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