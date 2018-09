Unbekannter schoss mit Faustfeuerwaffe auf Radar

In Dürnstein in der Steiermark, Nahe der Grenze zu Kärnten, ist der Vorfall passiert: An der Friesacher Straße B317 wurde ein Radargerät zerstört. Durch mehrere Schüsse beschädigte ein Unbekannter das stationäre Geschwindigkeitsmessgerät so stark, dass es nicht mehr funktionier. Es entstand erheblicher Sachschaden.