Kärntner Hundeführschein könnte schon bald kommen

Nach einer Reihe von Hundeattacken wird der Ruf nach schärferen Gesetzten in der Kärntner Bevölkerung wieder lauter. In Ruden wurde am Dienstag, wie berichtet, eine Fünfjährige von einem Hund in den Kopf gebissen. Tierschutzreferentin Beate Prettner will den Hundeführschein für bestimmte Rassen bald umsetzen.