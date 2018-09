Einjähriger Bub von Hund in Wien halb tot gebissen

Der schrecklichen Szenen spielten sich am Montag gegen 20.15 Uhr in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt ab: „Krone“-Informationen zufolge wurde der Bub, dessen Familie aus Indien stammt, an der Hand geführt. Der Hund habe sich auf der anderen Straßenseite von der Leine losgerissen und das Kind attackiert.