Hund beißt Mädchen vor Augen der Mutter in Kopf

Der Hund ihres eigenen Onkels hat ein fünfjähriges Mädchen am Dienstagnachmittag in Kärnten attackiert und verletzt. Das Kind hatte in Begleitung seiner Mutter mit dem Mischlingsrüden Gassi gehen wollen, als dieser plötzlich die Fünfjährige ansprang und ihr mitten in die Stirn biss.