Wer mit wem in der EU kann: Partner und Bündnisse

Beim informellen Gipfel der EU-28 in Salzburg am Mittwoch und Donnerstag will die Union vor allem wieder Einigkeit demonstrieren. Schwierig, denn ähnlich wie im 19. Jahrhundert leben die Geopolitik und ein verstärktes Konkurrenzdenken um den Machtanspruch wieder auf. Man ist auf den eigenen Vorteil bedacht. Staaten haben keine permanenten Freunde, sondern Interessen und temporäre Bündnisse in Form von regionalen Partnerschaften.