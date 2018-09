Trendwende bei Migrationspolitik als Thema

Im Vorfeld des EU-Gipfels in Salzburg trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz die einflussreichsten Regierungschefs der Europäischen Union: Am Sonntagabend besuchte er Deutschlands Angela Merkel, am Montag geht es weiter nach Paris zu Präsident Emmanuel Macron. Hauptthema der Gespräche mit den EU-Partnern ist eine Trendwende bei der Migrationspolitik. Mit im Gepäck für den Besuch bei der deutschen Bundeskanzlerin hatte Kurz die Zusage des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zu einem Gipfel zwischen Ägypten, der EU und anderen arabischen Staaten.