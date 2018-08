War der Knicks vor Putin gescheit, Frau Kneissl?

Wie ist die österreichische Position im Syrien-Konflikt? Dort spielt Putin ja auch eine große Rolle.

Ich werde am 30. September für zwei Tage in den Libanon reisen. Ich bin in Jordanien aufgewachsen, aber Beirut war in der Familie immer ein Sehnsuchtsort. Es waren bei meiner Hochzeit ja auch Freunde aus Teheran, aus Washington, und eben aus Beirut. Zum Syrien-Konflikt: Wir haben von Anbeginn die Vermittlungsbemühungen der UNO unterstützt. Als Kofi Annan das Handtuch warf, habe ich mir gedacht: Hhm, also, wenn er nicht mehr an eine Vermittlungslösung glaubt, wie wird es dann weitergehen? Und dann ist dieser Krieg immer mehr in eine Sackgasse geraten. Staffan de Mistura, der vor einigen Jahren diese Mission aufgenommen hat - ich kenne Staffan aus dem Libanon auch, er war dort auch einmal für die UNO tätig - hatte ich nach Salzburg zu den Festspielen eingeladen und wir haben uns in diesen zwei Tagen intensiv über die Möglichkeiten unterhalten: Wie geht es weiter in Syrien, in welche Richtung entwickelt es sich? Und Russland ist ein wesentlicher Akteur in Syrien und das hat sich mittlerweile auch in einigen europäischen Staatskanzleien herumgesprochen. Wir müssen mit Russland, gerade was die Rückkehr der Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten Libanon und Jordanien anbelangt, ins Gespräch kommen, und da ist es ganz entscheidend, dass wir uns nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen, von welcher Seite auch immer. Unser Interesse muss es sein, mit sämtlichen Vertretern in diesem Konflikt in Kontakt zu bleiben.