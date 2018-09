Neuer Mazda MX-5: Jetzt der beste aller Zeiten?

Lenkrad in zwei Richtungen verstellbar

Die Lenkung blieb so wunderbar, wie sie war, allerdings ist das Lenkrad nun endlich auch längsverstellbar (um drei Zentimeter). Dadurch sitzen auch großgewachsene Fahrer sehr gut und haben eine ideale Position zum Lenkrad. Der in der Topversion serienmäßige Recaro-Sportsitz bietet hervorragenden Seitenhalt, ist aber an den Seitenflanken der Sitzfläche zu eng geraten bzw. eher für kleine Fahrer mit schmalen Hüftknochen geeignet.