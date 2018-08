Jackson wäre 60: Der „King of Pop“ ist unsterblich

In Berlin feiert das Musical „Beat It!“ passend zum Geburtstag des Popidols Premiere, im Herbst macht die Show dann auch in Bregenz, Wien und Linz Station. Weitere Tourdaten folgen 2019. Tribute-Shows gibt es außerdem am 14. und 15. September in St. Pölten und Wien, bevor die West-End-Produktion „Thriller“ Ende Februar 2019 ebenfalls in Wien zu erleben ist. Außerdem wollen Jacksons Nachlassverwalter für 2020 ein Musical am New Yorker Broadway bringen. Als „Birthday“-Tribut für den Schöpfer von Songs wie „Thriller“, „Bad“, „Billie Jean“, „Dangerous“ und „HIStory“ sind TV-Dokus und Fan-Veranstaltungen geplant.