Arbeitsmarkt: Positiv-Trend hält weiter an

Die große Halbjahresstatistik des Arbeitsmarktes bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend im Burgenland. „Diese gute Entwicklung ist keine Eintagsfliege. 2000 neue Jobs und 1000 Arbeitslose weniger als im Vorjahr zeichnen ein klares Bild“, erklärt SP-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich stolz. Mit einem Minus von 11,6 Prozent wurde heuer der größte Rückgang an Jobsuchenden in der Ostregion vermeldet - und die Wirtschaft kratzt gleichzeitig an der Rekordmarke von 109.000 Beschäftigten.