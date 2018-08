Senator fordert „Endlösung“ in Flüchtlingsfrage

Mit einem Begriff aus dem Nazi-Vokabular hat ein Rechtsaußen-Abgeordneter in Australien für Empörung gesorgt. Senator Fraser Anning verlangte in einer Rede vor dem Parlament eine „Endlösung“ („Final Solution“) für Probleme mit Einwanderern. Trotz Kritik aus allen anderen Lagern lehnte der Abgeordnete der Australien-Partei eine Entschuldigung am Mittwoch strikt ab.