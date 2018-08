Diebe strampeln mit gestohlenen Rädern davon

Eine kurze Pause wollte ein zweifacher Familienvater entlang des Radweges von der Donau in Richtung Neusiedler See machen. Nach der Rast bei der urigen Buschenschank dann die Ernüchterung: Das Fahrrad des Mannes war verschwunden. „Dabei handelt es sich bei meinem Mountainbike nicht einmal um ein besonders teures Modell“, berichtet er. Raddiebe haben auf jeden Fall derzeit anscheinend im Burgenland und in Niederösterreich Hochsaison. Ein Ermittler: „Nur massive Schutzschlösser schrecken Täter ab!“