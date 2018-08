Bugatti-Ölwechsel im Video: 27 Stunden, 20.000 €!

Mal kurz in die Werkstatt zum Ölwechsel oder doch selber machen? Prinzipiell alles kein Act - nicht so beim Bugatti Veyron: Hier dauert die eigentlich simple Tätigkeit 27 Stunden (und auch das nur, wenn Fachleute am Werk sind) und kostet mehr als 20.000 Euro. Warum, zeigt das Video.