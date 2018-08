Brand an Bahnstrecke griff auf acht Häuser über

Die Feuerwehr meldete über die Warn-App Nina einen „ausgedehnten Brand in Siegburg“. Anrainer sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Die Polizei war mit zwölf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz, wie eine Sprecherin in Siegburg auf Anfrage mitteilte. Mehrere Straßen am Brandort in Siegburg-Brückberg seien abgesperrt und Anrainer in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Die örtliche Feuerwehr rief die Menschen via Twitter auf, den Bereich Brückberg großräumig zu meiden.