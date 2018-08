Trump zu Treffen mit iranischer Führung bereit

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten dazu bereit, sich „jederzeit“ und „ohne Vorbedingungen“ mit dem iranischen Staatschef Hassan Rouhani zu treffen. Eine Woche nach seinen Drohungen an die Adresse Teherans sagte Trump am Montag in Washington: „Ich würde mich mit dem Iran treffen, wenn sie ein Treffen wollen.“