Zwei Verletzte bei Massenschlägerei in Villach

Laut Polizei waren am Sonntag gegen 21 Uhr zumindest 15 Männer in Villach an der blutigen Auseinandersetzung beteiligt. Ersten Ersterhebungen zufolge gingen sieben bis zehn afghanische Staatsbürger, mit Hauptwohnsitz in Villach, auf fünf Russen und zwei Österreicher los. Dabei gingen die Angreifer äußert brutal vor: Sie schlugen mit Holzstöcken, Gürteln und Glasflaschen auf ihre Opfer ein. Auch die Heckscheibe eines Autos wurde eingeschlagen. Für zwei Opfer, einen 14-jährigen Russen und einen 21-jährigen Villacher, endete die Prügelei im LKH Villach.