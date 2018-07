Suchtmittel- und Arzneimix war Drogentod-Ursache

Bereits elf Drogentote sind heuer, wie berichtet, in Kärnten zu beklagen. Der am Dienstag in Krumpendorf leblos aufgefundene 60-Jährige war dem Drogenmilieu zuzuordnen und starb laut Obduktion an einem Mix aus Morphinen, Opiaten, Kokain und Benzodiazepinen sowie Arnzeimitteln.