Nächste Niederlage für Uber vor Wiener Gericht

Wieder eine gerichtliche Niederlage für Uber in Wien: Die Erlassung einer Einstweiligen Verfügung (EV), die der US-Fahrtendienst beim Handelsgericht gegen die Taxi-40100-Gruppe beantragt hat, wurde abgelehnt. Uber hatte dem Konkurrenten verbieten wollen, Beweise hinsichtlich eines rechtswidrigen Systems zu sammeln. Ohne Erfolg. Das Handelsgericht gehe weiterhin davon aus, dass das von Uber betriebene System rechtswidrige Fahrten vermittle, so die Rechtsanwaltskanzlei Vavrovsky Heine Marth am Montag.