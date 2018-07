Vater drängte Auto-Rowdy (17), sich zu stellen

Auf Hochtouren fahndete die Polizei Perg in Oberösterreich nach jenem Autorowdy, der mit seinem blauen Kastenwagen am Sonntag ein junges Paar angefahren und schwer verletzt hatte und danach geflüchtet war. Die Beamten überprüften alle infrage kommenden Fahrzeuge und suchten mit Fotos, die auf einem Open-Air-Konzert gemacht worden waren, nach dem Flüchtigen. Mit Erfolg: Die Schlinge um den Lenker zog sich immer enger zusammen, am Dienstag stellte er sich im Beisein seines Vaters der Polizei.