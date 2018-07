Flüchtiger mit Renault Kangoo untergetaucht

„Ihr Zustand ist mittlerweile stabil, sie wird aber noch intensiv behandelt und man muss abwarten, wie es mit ihrer Lunge nach der Rippenverletzung aussieht“, so die Auskunft über den Zustand der 18-jährigen Anna aus Ried/Riedmark. Sie wurde - wie berichtet - nach einem Konzert in Schwertberg von einem Auto überrollt und schwerst verletzt, ihr Freund (19) aus St. Georgen/Gusen zur Seite geschleudert und verletzt. Auch er liegt im Linzer Unfallkrankenhaus. Nachdem er nach dem Crash kurz mit dem Unfalllenker gesprochen hatte, fuhr der Lenker davon. Er soll 20 bis 30 Jahre alt und schlank sein, hat helle, kurze, stehende Haare. Sein 19-jähriges Opfer soll sich heute am Krankenbett die Fotos der Konzertbesucher mit der Polizei ansehen, um ihn so vielleicht identifizieren zu können.