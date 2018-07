Trump golft in Schottland - Tausende demonstrieren

US-Präsident Donald Trump verbringt das Wochenende nach seinem offiziellen Besuch in Großbritannien und vor seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin mit Telefongesprächen und Golfspielen in Schottland. Auf Fernsehbildern (siehe Video oben) war er in einem Golfbuggy auf dem Gelände seines Golfclubs Turnberry in der schottischen Grafschaft Ayrshire zu sehen. Unterdessen versammelten sich wieder Tausende Menschen, um gegen den US-Präsidenten zu demonstrieren. Insgesamt sollen nach Schätzungen der Polizei 11.000 Menschen in Edinburgh, Glasgow und Dundee auf die Straße gegangen sein.