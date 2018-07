„Fake News, ich habe May nicht kritisiert!“

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner harten Kritik an der britischen Premierministerin Theresa May für erboste Reaktionen in London gesorgt. Trump hatte zu Beginn seines Besuchs in Großbritannien den Brexit-Plan der britischen Regierungschefin in einem Interview scharf kritisiert. Sollte dieser umgesetzt werden, würde das ein Abkommen zwischen den USA und Großbritannien „wahrscheinlich töten“, sagte Trump der „The Sun“. Nach dem Treffen mit May wollten natürlich die anwesenden Journalisten wissen, „ob sich Freunde so verhalten“? Daraufhin erklärte Trump, dass das Interview Fake News sei. „Ich habe Premierministerin May nicht kritisiert.“