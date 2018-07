Offenes Fenster wird für zwei Babys zur Gefahr

Eins der Kinder kletterte schließlich wieder zurück in die Wohnung. Die Passanten organisierten inzwischen eine Leiter, um auch das andere Baby in Sicherheit bringen zu können. Den Kleinen passierte glücklicherweise nichts. Laut Polizei war zwar ein Elternteil zu Hause, habe aber nicht bemerkt, dass die Kinder aus dem Fenster klettern wollten. Der Fall wurde an das Jugendamt übergeben.