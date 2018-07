Auto stürzte ab und blieb am Dach liegen

Die 59-jährige Wienerin fuhr Samstagfrüh mit ihrem Pkw auf einem öffentlichen Almweg in Innernöring (Gemeinde Krems) im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten. Weil die Straße nur schwer befahrbar war, wollte die Lenkerin das Fahrzeug wenden, kam dabei aber rückwärts über den Fahrbahnrand hinaus! Plötzlich stürzte der Wagen zwei Meter über die Böschung auf einen Almweg und blieb dort am Dach liegen.