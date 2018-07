Jude in Bonn attackiert: Polizei überwältigt Opfer

Nach der schockierenden Gürtel-Attacke auf einen Juden im April in Berlin ist es am Mittwoch in Deutschland erneut zu einem antisemitischen Übergriff gekommen, gefolgt von einer peinlichen Verwechslung seitens der Polizei: Ein israelischer Universitätsprofessor aus den USA wurde zunächst von einem jungen Deutschen mit palästinensischen Wurzeln angegriffen, ehe er auch noch von den herbeigerufenen Beamten überwältigt und geschlagen wurde.