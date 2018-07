Herzogin Meghan zeigt in Irland viel Haut

Wow, was für ein sexy Auftritt! In Irland hat Herzogin Meghan jetzt ganz schön viel Haut gezeigt - und damit das royale Protokoll gebrochen. Für die Gartenparty in Dublin schlüpfte die Gattin von Prinz Harry in ein schwarzes Kleid, in dem sie ihre durchtrainierten Oberarme präsentierte. Zudem verzichtete die 36-Jährige auf Strumpfhosen. Eigentlich ein No-Go für Mitglieder der royalen Familie.