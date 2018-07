„Müssen alles tun, um den Atomdeal zu retten“

Diplomatischer Eklat einen Tag vor Rouhanis Besuch

Am Dienstag, nur einen Tag vor Rouhanis Besuch, kam es außerdem zu einem diplomatischen Eklat: Österreich will dem iranischen Botschaftsmitarbeiter Assadollah A. (47) den Diplomatenstatus aberkennen, weil er in Anschlagspläne gegen eine Versammlung von Exil-Iranern in Paris verwickelt sein soll. Gegen ihn liegt laut Außenministerium ein europäischer Haftbefehl vor. Kurz sprach am Mittwoch auch dieses Thema an und zeigte sich erfreut, dass Rouhani ankündigte, „die Aufklärung zu unterstützen“.