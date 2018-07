Wien entzieht Iraner seinen Diplomatenstatus

Präsident Rouhani am Mittwoch zu Besuch in Wien

Am Dienstagvormittag gab es allerdings keine Pläne, das Besuchsprogramm Rouhanis zu ändern. Demnach wird sich der iranische Präsident am Mittwoch zu einem eintägigen Besuch in Wien aufhalten. Nach seinem Empfang durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft Rouhani auch mit Kanzler Sebastian Kurz zusammen. Zudem will der iranische Präsident die Wirtschaftskammer besuchen und dort einen Vortrag halten. Während Rouhanis Aufenthalt sind ein Platzverbot und Sperren sowie zwei Protestkundgebungen des Bündnisses „Stop the Bomb“ gegen das „europäische Appeasement gegenüber dem iranischen Regime“ geplant.