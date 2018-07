Hohe Sicherheitsmaßnahmen: Irans Präsident in Wien

Protestkundgebungen

Ohne Proteste wird der Präsidentenbesuch allerdings nicht über die Bühne gehen. Das Bündnis „Stop the Bomb“ hat für Mittwoch zwei Anti-Rouhani-Kundgebungen angekündigt. Um etwa 10 Uhr ist ein Protest mit bis zu 100 Teilnehmern beim Maria-Theresien-Platz geplant, der sich gegen den Empfang Rouhanis durch Van der Bellen und Kurz richtet. Ab 17 Uhr will das Bündnis mit rund 200 Teilnehmern auf der Wiedner Hauptstraße/Ecke Johann-Strauß-Gasse gegen den Auftritt Rouhanis in der Wirtschaftskammer demonstrieren. Die Kundgebungen richten sich „gegen das europäische Appeasement gegenüber dem iranischen Regime“, sagte „Stop the Bomb“-Vertreter Stephan Grigat.