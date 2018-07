Terror-Plan in Paris: Wiener Diplomat in Haft

Sonntagabend wurden Autolenker an der A3 südöstlich von Aschaffenburg in Bayern Zeugen eines Großeinsatzes der Polizei. Was zu Beginn wie die Routinekontrolle eines Lenkers aussah, entpuppte sich laut einem „Bild“-Bericht als ernster Anti-Terror-Einsatz. Denn in jenem roten Mietwagen, der an der Autobahnrastanlage Spessart-Süd von den Beamten aus dem Verkehr gezogen wurde, befand sich offenbar niemand Geringerer als der Iraner Assadollah A. Der 47-Jährige wurde schon seit längerer Zeit per internationalem Haftbefehl gesucht, arbeitete davor unter anderem als Diplomat im dritten Wiener Gemeindebezirk.