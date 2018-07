Feuerteufel-Variante immer wahrscheinlicher

Unsicherheit ist groß

Die Unsicherheit in Erpfendorf war indes groß - hatten doch die Feuerwehren zuvor im Juni bereits fünf Mal zu Einsätzen ausrücken müssen. Zweimal brannte es in einem Waldstück, dreimal im selben Betrieb in der Gewerbezone. Die Brandursachen konnten in allen Fällen nicht ermittelt werden. Ob ein Zusammenhang besteht, war vorerst unklar und Gegenstand der Ermittlungen.