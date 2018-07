„Unsere Küstenwache wird weiter Migranten retten“

Auch wenn Rom seinen Kurs in Sachen Asyl deutlich verschärft hat - die italienische Küstenwache werde nach wie vor ihrer Pflicht nachkommen, Menschen in Seenot zu retten, versicherte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für die Küstenwache und für Italiens Häfen verantwortlich ist. Die Küstenwache habe in den letzten vier Jahren 600.000 Menschen im Mittelmeer gerettet, so der Minister.